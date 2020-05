Anche oggi i dati della pandemia del Coronavirus in Campania, soprattutto per quanto riguarda i deceduti. Il bilancio nelle ultime 24 ore è di zero vittime, mentre i pazienti guariti in tutto sono 15. I positivi dall’inizio della pandemia sono 4.797 su un totale di 198.033 tamponi effettuati.

Fonte: ilmattino.it