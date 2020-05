Coppa Italia – Le proteste dell Inter hanno un motivo, si chiama bilancia

Non è neanche ricominciato, il calcio, che già impazzano le polemiche. Le prime riguardano la Coppa Italia. Le date previste per la competizione non stanno bene all’ Inter. Si può dire che la veemenza con cui i nerazzurri abbiano protestato sia apparsa, ai più, eccessiva. Ripartire dalla semifinale della competizione (che rischiava di essere accantonata) era sembrata decisione accettabile. In fondo, ricominciare a giocare con “partite ufficiali” stavolta vale per tutti, non sono previste amichevoli. Il Giornale entra nel dettaglio della questione e ne e spiega i risvolti. Il malumore pare arrivi soprattutto da Antonio Conte, preoccupato per le condizione fisiche dei suoi calciatori. Alcuni di loro, infatti, sarebbero rientrati ad Appiano Gentile con qualche chilo di troppo dopo i due mesi di lockdown. E, tra questi, c’è anche il giocatore più costoso della squadra: Romelu Lukaku.