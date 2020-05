CALCIO FEMMINILE – Brilla Monnecchi, futuro fenomeno viola

La Fiorentina inizia a delinearsi per il futuro: se in partenza vi sono Corazzi e Morreale, calciatrici

ormai di spessore e fama nazionale, nel firmamento della Serie A inizia a brillare una stella e futuro

astro nascente viola. Margherita Monnecchi, classe 2001, attaccante ed esterno offensivo vantante la caratteristica più ricercata nel calcio moderno: la facilità di saltare donna e creare superiorità numerica in fase di

possesso palla ed aggressione di porta avversaria. Struttura medio-piccola, baricentro stabile e rapidità delle giocate, la inquadrano come una calciatrice indispensabile per tutti i reparti offensivi, che non solo possono contare sulla sua velocità e sul suo strappo incredibile sulle lunghe distanze, ma anche sulla sua capacità di conquistare punizioni e calci di rigore, spostando palla in progressione. Per segnare reti come per fare assist, negli ultimi metri ha già maturato un carattere cinico che con l’accumularsi dell’esperienza andrà ad affinarsi.

Una calciatrice che ha come idolo Mbappè, una calciatrice che, giovanissima come lui, vedremo sicuramente presto alzare titoli e trascinare l’Azzurro.

La Redazione