Bundesliga – Tracollo Schalke, ok Hertha, Francoforte e Hoffenheim

Pochi gol ma risultati importantissimi nella 29a giornata di Bundesliga. Non c’è fine alla crisi dello Schalke, sconfitto ancora una volta, stavolta per 1-0 in casa dal Werder Brema, che conquista invece tre punti pesantissimi in chiave salvezza. I biancoverdi vanno ora a -3 punti dalla zona salvezza complice il ko del Mainz per 1-0 con Hoffenheim. Con questa vittoria la squadra di Schreuder aggancia al 6° posto in classifica (zona Europa League) il Wolfsburg, che perde 2-1 con l’Eintracht Francoforte. Successo infine del Hertha Berlino che stende 2-0 l’Augsburg