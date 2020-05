BUNDESLIGA – Bayern Monaco-Fortuna Dussendorf 5-0, la capolista si conferma compagine di alto rango europeo

Impressionante prova del Bayern, contro il Fortuna, caratterizzata da prolungati possessi palla, con gioco corto e lungo; tecnica in velocità, ad uno-due tocchi; cambi di gioco alla ricerca del lato debole avversario (che porta al primo gol, Autorete di Zanka-Jorgensen); accelerazioni con e senza palla; gioco aereo (che fa guadagnare il secondo gol, Pavard da angolo). Fantastica, poi, l’azione corale della terza rete, gara di altruismo tra Kimmich e Muller, che poi serve il bomber Lewandowsky per il terzo gol, che aveva ispirato la verticalizzazione con un gran colpo di interno/tacco. Un vero e proprio compendio del gioco del calcio, in soli 45′. Da non trascurare, inoltre, la capacità di pressare alto, con recupero palla praticamente immediato. Pressione esercitata per quasi tutta la gara. Evidente sintomo di una squadra atleticamente prepotente. In una parola ? Completa. Lewandowski , realizza la doppietta dopo azione corale e servizio di Gnabry. Completa il pokerissimo Davies, con redcuoPoco da fare per il Fortuna, contro questo Bayern. Solo due acuti per tempo, al 32′ Karaman, tiro dentro l’area deviato da Davies. Ed al 64′ Gisselmann, tiro da fuori area, parato da Neuer. Il Bayern è una seria candidata anche per la vittoria della Champions League.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard (62′ Odriozola), Hernandez (46′ Cuisance), Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry (78′ Batista-Meier), Müller (75′ Zirkzee), Coman (62′ Perisic); Lewandowski. All. Flick

FORTUNA DUSSELDORF (4-1-4-1): Kastenmeier; Giesselmann, Hoffmann, Zanka; Zimmermann (66′ Zimmer), Stöger (57′ Sobotka, 73′ Pledl), Bodzek, Morales (57′ Berisha), Thommy (66′ Suttner); Karaman, Skrzybski. All. Rosler

Marcatori : 15′ aut. Zanka, 29′ Pavard, 43′ e 49′ Lewandowski, 52′ Davies

Ammoniti: Karaman (F), Suttner (F)

A cura di Alessandro Cardito