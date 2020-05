Vincenzo Spadafora a Tv Luna: “Non sono mai stato nemico del calcio”

Durante la puntata serale di Tv Luna condotta da Carlo Alvino è intervenuto il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora che entra nel merito sulla questione calcio e non solo. “In questi mesi mi hanno dipinto come un nemico del calcio, ma non lo sono mai stato. Come Ministro dello Sport, avevo il compito di occuparmi delle altre discipline e soprattutto far ripartire il pallone, salvaguardando la salute di tutti. Quando il Cts ha dato l’o.k. al protocollo per le partite, alla riunione di quest’oggi (ieri), c’era grande unità d’intenti, Figc con Gravina in primis. Ci sono le condizioni per ripartire il 20 Giugno, un segnale importante per tutto il paese. Ovviamente se ci dovessero essere problemi a ripartire, la Figc saprebbe trovare le giuste alternative per portare a termine la stagione. Nel mese di Giugno mi sono dovuto occupare per le riaperture di palestre, circoli e poi alla fine il calcio. Il merito? Di tutto il mondo del pallone, del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e di tutto il Governo”.

La Redazione