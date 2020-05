In Serbia il pubblico potrà tornare allo stadio rispettando la distanza

In Serbia dal primo giugno: Sì al pubblico ma a un metro di distanza

– In Serbia dal primo giugno saranno consentiti eventi sportivi all’aperto con la presenza del pubblico. A condizione che gli spettatori siano a una distanza di almeno un metro l’uno dall’altro. Come ha deciso ieri l’unità di crisi sanitaria in seno al governo. Sempre dal primo giugno saranno possibili i raduni all’aperto con una presenza fino a mille persone. La decisione è stata presa sulla base della migliorata situazione epidemiologica nel Paese, dove sono notevolmente diminuiti sia i contagi da Covid-19 che i decessi e i ricoveri in ospedale. Fonte: CdS