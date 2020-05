Spadafora: “La preoccupazione c’è, ma è giusto che il calcio riparta”

Il calcio è ufficialmente ricominciato. Ovvio che le preoccupazioni e la cautela non sono certo diminuite. Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è intervenuto al Tg2: “La preoccupazione continua ad esserci. Ho trovato paradossale ricevere pressioni sul calcio quando nel nostro Paese si contavano centinaia di morti. Ora che il Paese riparte è giusto che il calcio e lo sport siano il simbolo della ripresa. Il calcio riparte perché siamo in sicurezza, ma non essendo ancora usciti dall’emergenza dobbiamo prestare attenzione. Dobbiamo evitare che l’apertura del campionato si trasformino in assembramenti. Molti tifosi sono contrari, io ho fatto un appello per trasmettere i gol della giornata. Non escludo nessun intervento, anche normativo se fosse necessario”.