Il calcio sta per ripartire anche in Italia e per quanto riguarda la serie A ci sarà un anticipo il 19 Giugno con Atalanta-Sassuolo. Il motivo della scelta da parte della Lega calcio è di giocare la sfida nella città dell’emergenza cioè Bergamo, per dare alla gente orobica delle ore di svago in un momento delicato per la zona e per l’Italia intera. Il Sassuolo è stata l’ultima squadra a scendere in campo prima della pandemia.

Fonte: gianlucadimarzio.com