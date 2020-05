Ringhio Gattuso entrerà sempre più nella testa dei calciatori!

La notizia della ripartenza era quella che aspettava Gattuso e che attendevano i calciatori (il club azzurro è tra quelli che ha sempre spinto per la ripresa): il tecnico l’ha appresa dalla tv, ora intensificherà le sedute di allenamento, il programma era già pronto perché come data orientativa di ripresa c’era già quella del 13 giugno: Ringhio entrerà sempre più nella testa dei calciatori, visto che gli azzurri avranno subito in programma una delle partite più attese, quella al San Paolo con l’Inter (successo azzurro per 1-0 all’andata) che vale la finale di Coppa Italia a Roma.