Per il Napoli carichi di lavoro a step per evitare infortuni!

Per il Napoli, quindi, prima partita tra 17 giorni. Lavoro collettivo che da oggi comincerà a diventare più intenso con le prime partitine 5 contro cinque su spazi ristretti e subito dopo, probabilmente lunedì, le partitelle a campo largo undici contro undici, quelle che serviranno per simulare l’intensità delle partite alla ripresa. Senza la possibilità di disputare amichevoli questa è l’unica strada possibile per arrivare al più presto in forma. I carichi di lavoro comunque continueranno ad essere proposti con step successivi per preservare gli azzurri dal rischio infortuni. Oggi nuovo ciclo di tamponi per il gruppo.