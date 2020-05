Per gli orari delle gare di Serie A spuntano delle ipotesi decisamente nuove

Oggi in Lega si farà luce su quello che succederà il 20 giugno con due ipotesi: via con i quattro recuperi della 25esima giornata di campionato ovvero Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Torino-Parma e Inter-Sampdoria. Oppure far scendere tutte in campo con il programma della 27.ma giornata. In questo caso il tabellone offre subito Atalanta-Lazio, Bologna-Juventus, Verona-Napoli, Fiorentina-Brescia, Genoa-Parma, Inter-Sassuolo, Lecce-Milan, Roma-Sampdoria, Spal-Cagliari, Torino-Udinese. Sky e Dazn avrebbero come preferenza questa seconda opzione. Da definire anche gli orari,ma sicuro la gara delle 16,30 slitta alle 17,15. Poi da vedere altri slot: sul tavolo gare alle 19,30 e alle 21,45. L’unico dubbio è sull’orario della gara pomeridiana, perché l’Assocalciatori solleva dubbi. Dimenticando che gli Europei in Italia prevedevano partite anche alle ore 15. Fonte: Il Mattino