Napoli-Insigne i primi passi verso il futuro. Lascia Mino Raiola e parlerà napoletano

Lorenzo Insigne ha deciso di voltare pagina affidandosi a Vincenzo Pisacane, che prima di essere agente sportivo è amico dell’attaccante del Napoli. I due si conoscono da anni, anche perché tra gli assistiti di Pisacane c’è storicamente Danilo D’Ambrosio, terzino napoletano dell’Inter e anche lui grande amico del capitano azzurro. Ecco perché è bastata una telefonata un mesetto fa per trovare l’accordo. Lorenzo era ancora indeciso sul suo futuro dopo l’esperienza con Raiola, per un attimo aveva quasi pensato di potersi gestire da solo, affidandosi a qualche intermediario per negoziare eventuali trasferimenti, ma poi la telefonata di Vincenzo Pisacane è stata decisiva per ritrovare la bussola e la strada che rischiava di essere amaramente smarrita. Fonte: Il Mattino