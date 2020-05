Il Nizza avrebbe superato il Napoli per un terzino sinistro

La Ligue 1 è stata sospesa definitivamente. Le squadre francesi non torneranno in campo per il campionato. Il calciomercato, invece, non si ferma. Il Nizza sta chiudendo per Konstantinos Tsimikas, terzino sinistro greco dell’Olympiacos.

Il classe ’96 in stagione ha collezionato 27 presenze fra campionato e coppe europee. Il giocatore era finito anche nel mirino del Napoli.

Calciomercato Nizza, Tsimikas a un passo

I club stanno negoziando i termini dell’affare: 8 milioni il prezzo del cartellino più bonus. Tre anni di contratto per Tsimikas con l’opzione per un altro anno. L’affare sembra essere in dirittura. Con i verdetti già delineati, il Nizza è qualificato per la prossima edizione di Europa League. Così la società pensa già a rinforzarsi in vista della prossima stagione. Fonte: gianlucadimarzio.com