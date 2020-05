RIVIVI IL LIVE – David Ospina: “Meret ha tutto per diventare il più forte in Italia”

15,01 – Fine intervento a Radio Kiss Kiss di David Ospina

14,59 – David Ospina: “In Inghilterra gli stadi sono pieni e c’è molta passione. Su questo aspetto anche Napoli non è da meno, anzi per certi versi somiglia molto alla Colombia”.

14,58 – David Ospina: “Ho molta stima di Meret, bravo ragazzo, così come Donnarumma, dove la stima è massima. Tornando ad Alex spesso gli parlo in allenamento per dargli i giusti consigli, ma ha un enorme talento”.

14,56 – David Opsina: “Con i colleghi portieri, ci sentiamo molto poco, ci vediamo solo in campo. Purtroppo il nostro ruolo è delicato, si ricordano di noi, solo quando sbagliamo, perciò ci vuole tanta forza mentale. Dopo la partita con la Lazio, andai a parlare ai microfoni e ammisi l’errore, anzi da quei momenti si apprende maggiormente”

14,53 – David Ospina: “Il Barcellona? Sarà una sfida speciale, contro un avversario difficile, però noi vogliamo fare una grande partita al Camp Nou. Su Meret dico che ha grandi qualità, con lui il rapporto è ottimo. Alex è giovane. ambizioso e diventerà tra i più forti in Italia. Il mio idolo da colombiano è Higuita, continua essere un mito attualmente, grande la parata da “scorpione”, per l’Italia invece dico Buffon”.

14,51 – David Ospina: “Contro l’Inter ci teniamo a far bene, sappiamo che c’è in ballo la possibilità di vincere la Coppa Italia. La nostra testa è quella di migliorarci sempre, il mister ha le sue idee di gioco, per cercare di arrivare il più in alto possibile.

14,47 – David Ospina: “Finalmente torneremo a giocare, non vedevamo l’ora. In questi due mesi siamo rimasti a casa con mia moglie e i figli, però con la voglia di tornare al campo, tanta voglia di giocare le partite. In questo momento stiamo lavorando in gruppo, aspettiamo la ripartenza, dove inizieremo con la partita contro l’Inter per il ritorno di Coppa Italia”.

Quest’oggi a Radio Kiss Kiss, network ufficiale del calcio Napoli, interverrà il portiere colombiano degli azzurri David Ospina. Da ieri è ufficiale che riparte la massima serie e i partenopei non vedono l’ora di ripartire. Ilnapolionline.com vi terrà aggiornati sulle parole dell’estremo difensore del Napoli.

