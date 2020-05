Le altre due ipotesi del campionato di Serie A

La Figc qualora il campionato si dovesse fermare per la ripresa dell’emergenza sanitaria e la curva non fosse più sotto controllo, mi ha assicurato di avere un piano B che sono i play-off e play-out e un piano C ovvero la cristallizzazione della classifica. Quali criteri seguiranno, lo definirà la Federazione nel consiglio federale (probabilmente l’8 giugno e non il 4, ndr). “Tutto ciò premesso, ha annunciato Spadafora che il campionato riprenderà il 20 giugno”. Fonte: CdS