La scuderia di Vincenzo Pisacane parla napoletano

Alla fine il prescelto è stato un napoletano, proprio come Insigne. Infatti, Pisacane conosce l’ambiente e il mondo Napoli. I rapporti con il club, infatti, sono ottimi visto che tra i suoi assistiti ci sono anche alcuni giovani cresciuti nel settore giovanile azzurro e mandati in giro a farsi le ossa come Bifulco, Tutino e Palmiero. Proprio a gennaio, peraltro, Pisacane ha curato la cessione di Ciciretti all’Empoli dopo averlo lui stesso portato a Napoli alla fine del contratto con il Benevento. Ma non solo, anche Armando Anastasio – figlio d’arte, suo padre Paolo è stato allenatore in passato – è nella scuderia di Pisacane e oggi è terzino del Monza e tra i migliori giovani della serie C con vista sulla serie B in attesa degli sviluppi del calcio italiano. Pisacane è il cognato di Anastasio jr.

Fonte: Il Mattino