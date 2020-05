Koulibaly è diviso tra Parigi e Liverpool, il prezzo però non cambia

Il Napoli, dopo sette anni di grandi soddisfazioni, compreso il gol alla Juventus a Torino, sta per dire addio al difensore Kalidou Koulibaly. Quest’anno più di ogni sessione di mercato, la concorrenza è davvero spietata, pronta a tutto per acquistarlo. Il Psg, secondo fonti francesi, avrebbe offerto 12 milioni all’anno e il senegalese li avrebbe rifiutati. Anche il Liverpool è pronto pur di portarlo a casa, piace a Klopp che vorrebbe formare una coppia da sogno con Van Dijk. Il prezzo? De Laurentiis non ha cambiato idea, sempre sui 100 milioni, senza sconti, del resto il mercato ha le sue regole e il club azzurro non vuole fare eccezioni.

Antonio Giordano CdS