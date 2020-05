Il presidente Odg Verna chiede: «Protocollo  per la libera stampa»

«C’è una data per la ripartenza della serie A, ora governo e Federcalcio devono predisporre un protocollo per la libera stampa». A chiederlo sono Carlo Verna e Guido D’Ubaldo, presidente e segretario del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. «Non ci si dica che negli stadi vuoti possono mancare gli spazi per il distanziamento dei giornalisti – aggiungono i vertici dell’Ordine – e per trovare collocazioni adeguate a fotografi e telecineoperatori. Se verranno confermate le aperture annunciate nei prossimi giorni, non ci saranno ragioni per limitare la presenza di chi fa informazione e porta a tutti un racconto plurale. Le misure precauzionali siano coerenti con le decisioni post lockdown degli altri settori».

Fonte: CdS