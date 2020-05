Il Napoli tre anni fa batteva un record a suon di gol!

Il 28 maggio di tre anni fa il Napoli chiudeva la stagione con un record non indifferente.Vinse per 4-2a Marassi ,ma fu una delle tante partite con numerosi gol per gli azzurri.In quella annata furono in quattro ad andare in doppia cifra.Il primo fu Mertens che realizzò 34 gol,a seguire Insigne con 20 ,Callejon con 17 ed Hamsik con 15.Alla fine della stagione le reti realizzate furono 94, compreso le coppe 115, classificandosi terzo a 86 punti.