Il Napoli punta su Boga, ora serve far vacillare il Sassuolo

Il Napoli sa perfettamente che il prossimo mercato sarà una sorta di rivoluzione in attacco, principalmente sulle corsie esterne. Un nome che resta in cima alla lista del d.s. Giuntoli è quello di Jeremie Boga. L’esterno sinistro francese sarebbe l’alternativa ideale di Insigne, forte fisicamente e bravo nel saltare l’uomo. Le prime chiacchierate sono state convincenti, adesso serve un’offerta economica per far vacillare il d.s. del Sassuolo Carnevali. Il club nerovedere lo ha definitivamente riscattato dal Chelsea e su Boga ci sono anche Milan, Atalanta e la Juventus.

Antonio Giordano Corriere dello Sport