Gli allenatori e la gestione di atleti post virus

E’ la situazione più complicata per gli allenatori. Perché va gestita a più livelli. I calciatori contagiati vengono immediatamente messi in quarantena, ma è inevitabile che tra i compagni si diffonda l’ansia (che la cadenza frequente dei tamponi può solo placare, non eliminare del tutto). Quest’ansia va gestita. Il ritorno all’attività dei calciatori contagiati sarà necessariamente lento. Ci confida un preparatore atletico: «Non si conoscono ancora gli effetti post-contagio, ci sono studi che già attestano conseguenze non banali. Per questo motivo con i calciatori contagiati dovremo usare cautele di tutti i tipi». Fonte: CdS