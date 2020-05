Gli allenatori e la gestione delle sedute atletiche

Il propulsore di energia nella macchina è il motore, nel corpo umano sono invece i muscoli. Quelli dei calciatori vengono da due mesi di più o meno credibile attività su tapis roulant e ai pesi, sempre a favore di selfie e comunque in palestre obbligatoriamente casalinghe, tra divani e figli che giocano. La ripresa – prima individuale e ora di squadra – degli allenamenti ha riportato la chiesa-calciatore al centro del villaggio. Una prima radiografia degli allenamenti delle squadre di Serie A ci dice che gli allenamenti sono stati (molto) leggeri e il più possibile vari. Per non corrompere muscoli fragili e per restituire ai calciatori il senso del gioco.

Fonte: CdS