Fuorigrotta riapre il 14 giugno. Furto nello spogliatoio del San Paolo

Lo stadio di Fuorigrotta ripartirà quindi il 14 giugno per la sfida con l’Inter che si giocherà a porte chiuse (in chiaro sulla Rai). L’agronomo Castelli ha rassicurato sul manto erboso del San Paolo. «È normale il colore del prato: è una pratica che a fine maggio viene erogata perché deve perdere la vestizione dell’inverno. Per l’inizio del campionato sarà verde», ha detto alla Radio Ufficiale del Napoli. Il Napoli intanto ha sporto denuncia alla Polizia contro ignoti per un’incursione avvenuta l’altra notte al San Paolo nella zona spogliatoi in cui è stato sottratto un computer: il commissariato San Paolo sta procedendo sul fatto, ritenuto un episodio legato alla microcriminalità. Fonte: Il Mattino