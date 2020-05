Diretta gol oppure…dove seguire le gare

Un capitolo a parte lo merita il calcio in chiaro. I contatti ci sono stati anche ieri, con Dal Pino che ha provato a trovare un punto d’intesa tra il ministro e Sky. Si stanno studiando varie soluzioni: oltre alla “Diretta Gol” sono state valutata le ipotesi di fare vedere alcune partite in chiaro come succede in Premier (la Bbc, la tv pubblica, avrà 4 match più altri 25 visibili a tutti saranno dati da Sky Uk) oppure di anticipare i tempi di trasmissione degli highlights delle sfide. Per trovare un accordo ci sono oltre tre settimane. Fonte: CdS