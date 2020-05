Coppa Italia, grana Inter che minaccia di mandare a Napoli la Primavera

La modifica dell’ultimo dpcm permetterà il via libera per sabato 13. La Coppa Italia sarà il primo trofeo al mondo assegnato sul campo dopo la pandemia, anche se le “big” non sembrano affatto entusiaste di giocarsi immediatamente il titolo: il Milan ha mostrato la sua contrarietà tramite le parole di Scaroni, l’Inter valuta addirittura l’ipotesi (clamorosa e provocatoria) di mandare a Napoli la Primavera. La Lega studia una modifica: nelle semifinali niente supplementari, ma immediato ricorso ai rigori. Sarà possibile? Non disputare subito la coppa nazionale però, oltre che un “affronto” a Spadafora che vuole far vedere in chiaro le prime gare, significherebbe non assegnarla e ieri sera i vertici della Lega non ritenevano questo scenario possibile. Rimandare la Coppa Italia al termine della A, che si concluderà, se non ci saranno nuovi stop, il 2 agosto, sarebbe possibile ma rischierebbe di creare un ingorgo nel mese in cui riprenderanno le coppe europee.

Fonte: Cds