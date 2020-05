La presa di posizione del presidente del Brescia Cellino

CELLINO INTERVIENE

La realtà attuale, però, racconta che per molte società soprattutto quelle medio-piccole, il problema non è il futuro, ma un presente con enormi problemi di liquidità. Tanto che, per quanto riguarda 9 club, a inviare le richieste di ingiunzione, sono stati, o saranno gli istituti di credito da cui si sono fatti anticipare l’incasso di quell’ultima rata. Non a caso, dopo che De Siervo, ieri, aveva prospettato di attendere l’ufficializzazione della ripresa del campionato, e quindi l’Assemblea di venerdì, per muoversi ufficialmente, è arrivata invece la presa di posizione di Cellino. Attraverso una pec, infatti, il presidente del Brescia ha sottolineato come esista un diritto sancito da un contratto e che non c’era necessità di attendere altre decisioni. O altri passi, per esercitarlo. Fonte: CdS