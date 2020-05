Ceccarini: “Serve un’offerta importante per strappare Boga al Sassuolo”

Il giornalista di Tuttomercatoweb Radio Niccolò Ceccarini , è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime notizie di mercato del Napoli: “Per quel che so, serve un’offerta fuori mercato per convincere il Sassuolo a cedere Boga. Dal momento che lo considerano quasi incedibile e non hanno intenzione di darlo via. 30-35 milioni di euro possono bastare? Forse potrebbe servire un’offerta ancora più alta per il sì dei neroverdi”.