CALCIO FEMMINILE – La serie A probabilmente ripartirà a metà Luglio

Ieri pomeriggio è stata una giornata frenetica per il mondo del calcio e sono state ufficializzate tutte le date. Anche il movimento femminile sta per rivedere la luce in fondo al tunnel. Manca il timbro dell’ufficialità, ma la serie A potrebbe ripartire a metà Luglio. Prima di una data ufficiale, ci sono alcuni nodi da sciogliere, come la questione dei contratti in scadenza il 30 Giugno, per prolungarli il 31 Agosto, come per i colleghi maschi.

Fonte: Daniel Uccelleri Tmw