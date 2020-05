ATTACCO – Sta per tornare in campo la “premiata ditta” Mertens-Insigne

Un tempo erano rivali di fascia, tanto che quando uno dei due andava in panchina, il volto non era quello dei giorni felici. Poi Sarri decise di puntare Mertens come falso nueve e da quel momento sono stati titolari. Il belga e Insigne, insieme sono la premiata ditta, fanno ammattire le difese avversarie e far sognare i tifosi partenopei. Con il ritorno del calcio giocato, sarà di nuovo possibile. Senza dimenticare che Mertens è vicinissimo al rinnovo di contratto, accordo su tutto, ora manca solo il twitter presidenziale.

Antonio Giordano Corriere dello Sport