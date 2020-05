Altro tema importante in casa Napoli è quello relativo ai rinnovi!

Ora entreranno nel vivo anche le altre situazioni in sospeso: il taglio stipendi e i rinnovi. Gli azzurri attendono di essere convocati da De Laurentiis per discutere sui tagli e trovare una soluzione: al momento non hanno ricevuto gli stipendi di marzo e aprile ed attendono che ora venga pagato maggio. Con l’ok ufficiale alla ripartenza della serie A questa tematica entrerà nel vivo. Altra situazione da affrontare adesso è quella dei rinnovi, a cominciare dai due azzurri in scadenza il 30 giugno 2020, Mertens e Callejon. Con il belga il discorso è avviatissimo e va ora concluso con la firma. Tutto fermo invece con lo spagnolo, ormai verso l’addio: la Fifa ha fissato una linea guida generale sulla proroga degli accordi in scadenza fino al termine della stagione ma non è stata sancita una norma e di questo aspetto dovranno parlare i singoli club con i calciatori. E poi ci sono gli azzurri in scadenza 2021: molto avanzata la trattativa con Zielinski con la firma vicinissima, ferma da tempo e complicata invece quella con l’altro polacco, Milik che ha diversi estimatori, a cominciare dalla Juve.