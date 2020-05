SKY – Vincenzo Pisacane nuovo agente di Insigne e si programma il futuro con il Napoli

Da oggi Lorenzo Insigne ha un nuovo procuratore, il capitano del Napoli passa da Mino Raiola a Vincenzo Pisacane. Entrambi sono amici da tanti anni ed è stato il primo che lo ha telefonato per sapere del suo futuro, dopo l’addio al noto agente. Da oggi ogni momento è buono per tracciare la strada per il futuro, compreso quella del rinnovo. Il club azzurro vuole confermarlo e renderlo una bandiera come Totti, perciò sembra il tutto indirizzato verso un rinnovo a vita a tinte azzurre.

Fonte: gianlucadimarzio.com