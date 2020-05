Torchia (ag. Rugani): “Gli scambi possono diventare di grande attualità”

Se Arek Milik è nelle idee della Juventus, il club bianconero dovrà immaginare la migliore offerta per convincere il Napoli. Tra le varie ipotesi anche uno scambio che prevederebbe più calciatori, tra cui Daniele Rugani, centrale difensivo che al Napoli interessava già ai tempi di Empoli. «Ma in questo momento non ci sono contatti» ha confermato Davide Torchia, agente del calciatore. «Faccio un discorso generale perché ora bisogna prima di tutto riprendere a giocare, in questo momento gli scambi possono diventare di grande attualità. Detta così è la mossa più intelligente da fare per tutti ma l’applicazione è più difficile».

«Per quanto riguarda Rugani, parliamo di un giocatore della Juventus e che è molto attaccato al suo club, se il club poi dovesse metterlo in discussione, e sarebbe unicamente per una questione economica e non tecnica perché alla Juve è molto stimato, allora poi si possono prendere in considerazione nuove avventure» ha continuato l’agente a Radio Marte. «Rugani o Romero in uno scambio? Credo che la Juventus sceglierebbe di inserire Romero. Non è valutazione tecnica e non sto dicendo chi tra i due giocatori sia più forte, il ragionamento è un altro: se si aggiunge un altro giovane come Romero credo sia più facile dar via lui che l’esperto Rugani, peraltro è più commerciabile perché ha dei costi diversi, anche a livello di ingaggio». Fonte: Il Mattino