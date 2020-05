Sfida di mercato Valencia-Napoli per un difensore centrale

Potrebbe essere una carta importante per il Napoli German Pezzella. Il difensore e capitano della Fiorentina che potrebbe lasciare Firenze questa estate. Sono tante le squadre che pensano all’argentino, in primis gli azzurri che rivedono in lui quella guida per la difesa persa quando via dalla squadra è andato Albiol, un anno fa.

In giro per l’Europa, però, non mancano altri estimatori. In primis il Valencia che, secondo Superdeporte, sarebbe in prima linea per Pezzella. Il club spagnolo avrebbe già avviato con la Fiorentina i primi contatti per l’argentino, che sarebbe in Liga l’erede di Ezequiel Garay, e Pezzella negli ultimi giorni avrebbe anche chiesto informazioni sul Valencia in caso di accordo. Fonte: Il Mattino