Per Osimhen, il d.s. Giuntoli pronto a giocarsi la carta Ounas

Sarà un mercato estivo per il Napoli dove il nodo centravanti sarà al centro delle trattative, sia in entrata, già certo Petagna, ma anche in uscita con la vicenda Milik. Oltre Azmoun, dove c’è il gradimento, nell’agenda di Giuntoli c’è Victor Osmihen del Lille. Società transalpina che ha già ceduto Leao e Pepe, perciò il nigeriano potrebbe essere il terzo in un anno. In Francia parlano di un gradimento del ragazzo alla maglia azzurra, ma viene valutato 50 milioni. Il dirigente dei partenopei potrebbe inserire la carta Ounas per alleggerire il prezzo, se ne saprà di più nelle prossime settimane.

La Redazione