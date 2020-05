Passo dopo passo: si intensifica il lavoro a Castelvolturno

Pian piano il lavoro a Castelvolturno si sta intensificando sotto tutti gli aspetti possibili: sia dal lato aerobico che da quello tecnico-tattico, soprattutto dopo che è stato (ri)attivato il training di gruppo (da sabato 23). Marcia d’avvicinamento alla normalità, dunque, a passo piuttosto svelto, ma controllando quelli che potrebbero essere i possibili fattori legati allo stress psicofisico. S’è rivisto il torello già da un paio di giorni, seguito ieri dal riscaldamento su circuito: sempre sui campi 1 e 2 di Castel Volturno (rispetto ai tre iniziali), con gli spogliatoi ancora chiusi (per scelta) e le docce da fare nelle rispettive case, continuando ad osservare pedissequamente tutte le misure di sicurezza previste. Come dicevamo, dopo la seduta aerobica, s’è provveduto ad incentivare il lavoro tecnico-tattico in particolare, finalizzato soprattutto al possesso palla, chiudendo in tal modo la seduta di ieri.

CdS