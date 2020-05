Non è tramontata l’idea del rinnovo: ecco cosa chiede Milik

Ancora in corso la trattativa per il rinnovo del contratto di Arek Milik. Il Napoli prova a trovare un’intesa con gli agenti dell’ attaccante polacco, ma non è per nulla facile. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che l’entourage di Milik chiede un aumento dell’ ingaggio, rendendolo equiparato a quelli di Insigne e Lozano. Il rinnovo di Mertens darebbe meno spazio ad Arek come protagonista, ma con aumento a 4 milioni di euro come stipendio, accetterebbe anche l’inserimento nel contratto di una clausola rescissoria di 100 milioni di euro. Intanto la Juventus studia la mossa per affondare il colpo sull’ attaccante chiesto da Sarri, che è in scadenza con il Napoli nel giugno 2021.