Milik è tentato dalla Juventus, il Napoli però alza un muro

Il richiamo della Juventus, è come lo erano le sirene per Ulisse, una suggestione o una tentazione difficile da resistere. Il club bianconero è disposto ad offrire al polacco un ingaggio da 4,5 milione a stagione, quasi il triplo che guadagna a Napoli. La società di Andrea Agnelli offrirebbe soldi e contropartite tecniche tra queste Perin, Rugani e Cuadrado. Su quest’ultima situazione il club azzurro non ci sente, vuole solo soldi, senza calciatori in cambio, per questo che ci sono anche Atletico Madrid e Tottenham. Il Napoli ha confermato l’importanza del giocatore anche al suo agente Pantek. Milik è desideroso di una sfida, andare alla Juventus dove giocherebbe con Cristiano Ronaldo, in Champions League e con mister Sarri che lo conosce e lo stima tanto. I partenopei hanno alzato un muro, accettano solo moneta sonante, come hanno sempre fatto e differenza di Higuain, non c’è la clausola, quindi si fa il prezzo.

Fabio Mandarini Corriere dello Sport