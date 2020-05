La Lega preferirebbe ricominciare il 13 giugno, perché…

La Lega non vedrebbe di buon occhio una partenza ritardata al 20 giugno perché sarebbe costretta a sacrificare la Coppa Italia e di fatto vedrebbe diminuire le sue chance di recuperare tutti gli eventuali match rinviati per casi di Covid ad agosto. Spadafora ieri sera ha studiato la situazione e le mosse da fare: la curva dei contagi dà una mano al pallone, ma nella sua testa c’è sempre l’idea di legare la ripresa del campionato al… calcio in chiaro. E sotto questo aspetto, siccome non c’è dialogo (ma anzi un vero e proprio muro contro muro) tra la Lega e Sky a proposito della Diretta Gol sul modello tedesco ipotizzata domenica dal ministro, non vanno escluse sorprese. “Suggerirà” di partire con le semifinali di Coppa Italia in chiaro su Rai 1 il 13 e 14 giugno? O sarà la Lega, che invece vorrebbe iniziare con i recuperi dalla venticinquesima giornata, a doversi sacrificare?

Fonte: Cds