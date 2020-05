Koulibaly avrebbe rifiutato un’offerta pazzesca del PSG

Un rifiuto che sembra una pazzia quello svelato dalle pagine di Le10Sports nelle ultime ore e che riguarda Kalidou Koulibaly. Il difensore franco-senegalese del Napoli, infatti, avrebbe detto no al Paris Saint Germain e a un’offerta mostre del club parigino. Con Leonardo che ha provato a convincerlo sotto la Tour Eiffel. Il contratto prevedeva 5 anni di accordo per 12 milioni di euro di ingaggio a stagione, circa 60 milioni di euro totali per Kalidou, che oggi a Napoli ne guadagna poco meno di 7 all’anno.

Il Paris Saint Germain, attraverso Leonardo, ha fatto di tutto lo scorso gennaio per convincere Kalidou: il club parigino ha infatti l’obbligo nelle prossime settimane di sostituire Thiago Silva, brasiliano storico capitano che però ha il contratto in scadenza e molto probabilmente lascerà la Ligue 1. L’offensiva per Koulibaly, però, non è andata a buon fine perché il calciatore azzurro, dovesse lasciare Napoli, preferirebbe la Premier League, dove ha tanti estimatori. Fonte: Il Mattino