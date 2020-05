Ad un’ora dall’attesa call-conference dove calcio e Governo dovranno prendere la decisione sul campionato, arriva un’importante aggiornamenti sul protocollo. Il Cts (Comitato tecnico scientifico), ha dato il suo o.k., non rilevando alcuna criticità, ma resta però la quarantena di squadra in caso di positività, anche per l’intero staff tecnico e medico.

Fonte: Ansa.it