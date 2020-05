Gli allenatori e la gestione delle 5 sostituzioni

Aver la possibilità di cambiare cinque giocatori significa poter cambiare metà squadra, né più e né meno. Non è un dettaglio da poco. Il bravo allenatore dovrà chiedere al proprio giocatore un impegno massimo non più per 80-90 minuti, ma ne basteranno 40-50: può rivelarsi un vantaggio. Non siamo ai cambi del basket, ma ci stiamo avvicinando. Tra l’altro: con cinque sostituzioni a disposizione si potranno fare cambi sempre più peculiari con specialisti per ogni singola situazione tattica. La sensazione – misurando anche queste prime giornate di Bundesliga – è quella di un calcio dove saranno decisivi non quei giocatori che sanno fare abbastanza bene un po’ tutto, ma quelli che sanno fare benissimo anche una cosa soltanto. In questo senso, è un ritorno al calcio degli specialisti in voga negli anni ’80 e ’90. Fonte: CdS