Gli allenatori e la gestione atletica del caldo 

D’estate fa caldo, pensa te. Fa caldo anche durante i tornei estivi, Mondiali e Europei; si giocano in enormi saune anche quelle amichevoli a uso e beneficio degli sponsor a cui tutti i club si sottopongono senza battere ciglio (ma battendo cassa). Il caldo non può essere un problema, soprattutto se gli orari della gran parte delle partite si sposterà verso le ore serali. Molte partite verranno decise non tanto dal talento messo in gioco, ma dalla migliore preparazione atletica e capacità di gestire una situazione climatica sfavorevole. Fon te: CdS