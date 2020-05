CENTROCAMPO – Nandez per il dopo-Allan, il Cagliari però non sta a guardare

Il mercato del Napoli non riguarda solo l’attacco dove non mancano i nomi di Azmoun e Osimhen, ma anche il centrocampo. Soprattutto se dovesse essere ceduto Allan in estate, dove viene valutato intorno ai 40 milioni. Nella lista del d.s. Giuntoli c’è Nahitan Nandez del Cagliari, dove in caso di cessione si dovrebbe il 10% al Boca Juniors. La novità di queste ore è che il club sardo starebbe per rinnovare con il mediano argentino fino al 2024 con la clausola da 38 milioni. I partenopei ovviamente sono interessati al suo acquisto, ma prima c’è da conoscere il destino di Allan, solo dopo una sua partenza si affonderà il colpo per Nandez.

Fabio Mandarini CdS