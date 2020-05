Castel Volturno – I tre affaticati di nuovo aggregati alla squadra

Nessun problema per Allan, Llorente e Fabian Ruiz, i tre affaticati tornati regolarmente in gruppo da qualche giorno, mentre resta ai box il solo Manolas (distrazione di secondo grado al muscolo semimembranoso della coscia destra riportato in allenamento), che probabilmente ne avrà ancora per un mesetto e passa. Domani intanto l’ottavo tampone della serie dopo quello di martedì, con cadenza bisettimanale già dalla ripresa del training al centro tecnico. A Castel Volturno la squadra comincia ad alzare i ritmi, ma senza stress, sempre nel pieno rispetto delle norme. Il tutto mentre si attende la decisione del mondo del calcio se si tornerà o meno all’attività agonistica, tra campionato e coppe.

Fonte: Fulvio Padulano CdS