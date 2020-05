Bruno Longhi: “Fabian Ruiz? Quest’estate in Spagna non si potrà fare campagna acquisti”

Nel corso della trasmissione di Radio Kiss Kiss, durante “Radio Gol”, condotto da Valter De Maggio è intervenuto il collega di Mediaset Bruno Longhi. “Io in tempi non sospetti dissi che Fabian Ruiz avrebbe fatto grandi cose a Napoli e fino a questo punto ho avuto ragione. Ora sto per dirvi una cosa che pochi ancora non hanno detto, o hanno omesso. In Spagna si parla di squadre pronte a sborsare soldi per l’ex Betis Siviglia, ma a causa della Cassa integrazione che ha coinvolti i club iberici, non potranno fare mercato, perciò quando sento di voler acquistare Fabian Ruiz, sono tutte notizie infondate”.

La Redazione