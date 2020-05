Allarme San Paolo: l’erba è gialla, ma l’agronomo rassicura tutti

Molto più giallo che verde. Si è presentato così il manto erboso del San Paolo che ieri ha riaperto un po’ le sue porte ad alcuni alfieri di atletica e qualche addetto ai lavori. L’allarme è scattato repentino, vista anche la molto probabile ripartenza del campionato, ma l’agronomo napoletano Alberto Castelletti ha tranquillizzato tutti. Sulle pagine di Repubblica, si legge: ‘Tecnicamente la operazione compiuta si chiama ” scalping” e consiste appunto in una tosatura‘, spiega Castelletti, che in passato si è occupato anche di persona del campo del San Paolo. “Il verde ricomparirà presto, entro al massimo una decina di giorni: sufficienti per fare ritornare il campo perfetto. So che i miei colleghi stanno seguendo una tecnica standard, che in questi casi dà delle assolute garanzie’.