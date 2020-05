Trovato morto Christian Mbulu, 23enne difensore del Morecambe

E’ stato ritrovato senza vita, probabilmente deceduto per cause naturali, Christian Mbulu, il 23enne difensore del Morecambe. Il cordoglio della società e del presidente del club di League Two:

“Siamo tutti profondamente rattristati nell’apprendere la notizia della morte di Christian e vorremmo estendere le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento molto triste – ha scritto la società militante nella quarta divisione del calcio inglese in una nota -. Aveva solo 23 anni e la notizia della sua improvvisa e prematura scomparsa è stata uno shock per tutti noi”. Al Morecambe il ragazzo era arrivato, da svincolato, lo scorso gennaio. Nonostante abbia giocato solo sei partite, è rimasto nel cuore dei tifosi e dei compagni. Anche il presidente, Jim McMahon, ha avuto un tenero pensiero per Mbulu: “Era un ragazzo così gentile e simpatico, adoravamo averlo attorno a Fir Park. Siamo vicini alla sua famiglia durante questo periodo estremamente difficile”.