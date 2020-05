Diretta Gol o sintesi in chiaro: Soluzione possibile in Italia?

DIRETTA GOL O SINTESI

Non è un mistero che Spadafora abbia guardato al modello televisivo tedesco. Anche lì Sky e Dazn si dividono gli incontri (il rapporto è 7-2, mentre da noi è 7-3) e nonostante la presenza di due operatori è stata trovata un’intesa: nell’ambito di un dialogo proficuo con la Lega tedesca, Sky ha chiuso un accordo che prevede uno sconto sulla rata diritti tv per la stagione 2019-20 (-10%) e che ha incluso la trasmissione in chiaro solo per le prime due giornate di Diretta Gol. Di fatto oggi, terzo turno dopo la ripresa, niente più regali per gli appassionati tedeschi non abbonati.

Si tratta di una soluzione ripetibile in Italia?

Al momento appare difficile. Da via Rosellini giudicano l’idea assai complicata; da Rogoredo filtra meno scetticismo a patto che si vada incontro a un’intesa complessiva, come in Germania. Ma i proprietari dei club a fare sconti su quanto devono avere non pensano neppure. Lo scoglio da superare è questo. Un accordo su come organizzare la Diretta Gol italiana sarebbe l’ostacolo meno alto: se solo sulle partite della domenica alle 18,45 come vuole la Lega oppure su tutte le finestre come auspica il ministero dello sport (anche se per un numero limitato di giornate) lo vedremo. Di certo Spadafora pretende che sia in chiaro, a questo punto su Tv8. Se non sarà possibile una Diretta Gol live, possibili le sintesi subito dopo il fischio finale degli incontri. Fonte: CdS