Serie A: Si ripartirà dai recuperi poi le coppe europee

CALENDARIO E ORARI

Da definire il calendario, ieri in Consiglio di Lega se ne è cominciato a parlare ma non c’è ancora accordo tra le società e si deciderà nell’assemblea di Lega di venerdì quando saranno presenti i presidenti di tutti i club e quindi anche De Laurentiis. Un’ipotesi caldeggiata anche ieri è la partenza il 13 giugno con i quattro recuperi del 25esimo turno da spalmare tra sabato e domenica: Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino Parma.

Poi in campo tutta la Serie A il 20 con il turno completo della 27esima giornata (per avere la certezza di partire il 13 ci sarebbe bisogno della modifica del Dpcm attuale che lo vieta fino a 14). L’altra ipotesi è di partire in contemporanea con tutte le partite e di recuperare successivamente il turno infrasettimanale: questa è la posizione del Napoli e molte altre società di A. Si deciderà venerdì.

Per quanto riguarda la coppa Italia un’ipotesi è che le due semifinali si possano giocare il 28 e il 29 luglio e la finale il 2 agosto. Si parlerà venerdì anche degli orari. Un’ipotesi è che possa esserci una nuova fascia tenendo presente la problematica delle temperature estive: partite da giocare alle 17 (invece delle 16.30), alle 19.15 e alle 21.30.

LE PARTITE IN CHIARO

E giovedì si discuterà anche sulla richiesta del ministro Spadafora di permettere a tutti di vedere i gol in chiaro, per evitare assembramenti nei locali pubblici, per evitare assembramenti nei luoghi pubblici e nei bar come è avvenuto per i due turni alla ripresa in Bundesliga che da ieri è tornata tutta a pagamento. Un’intesa su questo punto appare complessa in un momento in cui i rapporti tra Lega e tv licenziatari dei diritti sono tutt’altro che idilliaci (e alla base ci sarebbe comunque la necessità di una deroga alla legge Melandri).

CHAMPIONS LEAGUE

Terminare il ritorno degli ottavi di finale il 7 e l’8 agosto (Barcellona-Napoli, Juventus-Lione, Bayern Monaco-Chelsea, Manchester City-Real Madrid). Gare secche dei quarti di finale in campo neutro (13-14 agosto), semifinali e finali da giocare a Istanbul. Questo l’orientamento dell’Uefa emerso ieri per chiudere la Champions League: decisione finale nel comitato esecutivo del 17 giugno. Fonte: Il Mattino